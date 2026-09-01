Phà Cát Lái từ lâu là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với TPHCM vẫn tấp nập phương tiện qua lại mỗi ngày. Sau hàng chục năm chờ đợi, dự án cầu Cát Lái sắp được khởi công, trong tương lai sẽ thay thế phà hiện hữu.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trước thời điểm khởi công thành phần 2 dự án cầu Cát Lái vào ngày 29/9, khu vực bến phà phía xã Đại Phước (TP Đồng Nai) và phường Cát Lái (TPHCM) vẫn nhộn nhịp người và phương tiện qua lại.

Tại khu vực nhà chờ và các làn dẫn xuống hai bến phà, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến lượt mua vé qua phà. Dù không vào dịp lễ hay cuối tuần, lượng xe qua phà vẫn liên tục, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Nhiều người dân cho biết họ đã gắn bó với những chuyến phà Cát Lái suốt nhiều năm qua. Đối với không ít người lao động, đây là tuyến đường ngắn nhất để di chuyển giữa Đồng Nai và TPHCM mỗi ngày.

Anh Đinh Văn Tài (ngụ phường Cát Lái, TPHCM) cho biết, hằng ngày anh thường xuyên qua lại bằng phà Cát Lái. Những lúc đông phương tiện, người dân phải chờ khoảng 30 phút đến 1 giờ mới có thể xuống được phà.

“Đi phà đã thành thói quen, có những lúc đông tốn nhiều thời gian cũng phải chờ chứ đi vòng rất xa. Nếu cầu Cát Lái được xây dựng và đưa vào sử dụng, việc đi lại chắc chắn sẽ thuận tiện hơn”, anh Tài chia sẻ.

Tại khu vực dự kiến xây dựng đường dẫn và cầu ở xã Đại Phước (TP Đồng Nai), một số hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ông Phương (một hộ dân xã Đại Phước) cho biết, sau khi nhận bồi thường, gia đình đã thuê đơn vị tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng.

“Tôi tranh thủ tháo dỡ sớm để bàn giao mặt bằng cho dự án, mong công trình sớm được triển khai”, ông Phương nói.

Theo thống kê, lưu lượng người và phương tiện qua phà Cát Lái trung bình khoảng 36.000 lượt/ngày, còn dịp lễ, Tết cao điểm có thể vượt 50.000 lượt/ngày.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, đơn vị trực tiếp quản lý vận hành bến phà Cát Lái, cho biết vào những ngày cao điểm, lượng khách và phương tiện tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, xí nghiệp phải huy động tối đa 7 phà hoạt động liên tục, với khoảng 240 chuyến đôi mỗi ngày.