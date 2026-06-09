Ngày 9/6, Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) đã kịp thời bắt giữ một đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm cắp tài sản với giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyễn Hồng Trương tại cơ quan công an. Ảnh: H.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của anh Vũ Ngọc T. (SN 1994, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim N.T., về việc tiệm vàng của gia đình trên Quốc lộ 1 bị kẻ gian đột nhập.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình bị hại và người dân tổ chức vây bắt và khống chế đối tượng Nguyễn Hồng Trương (SN 1994, quê xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tài sản gồm vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn bằng kim loại màu vàng và trắng, cùng một số công cụ nghi dùng để thực hiện hành vi trộm cắp. Tổng giá trị tài sản bước đầu được xác định trên 3 tỷ đồng.

Hình ảnh đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản. Ảnh: H.T

Làm việc với cơ quan công an, Trương khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng đã chuẩn bị sẵn công cụ, lợi dụng đêm khuya để đột nhập tiệm vàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Hưng Thịnh đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.