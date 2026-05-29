Hôm nay (29/5), các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt nhóm nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng.

Hai đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Trước đó, hai đối tượng đội nón bảo hiểm, bịt kín mặt bất ngờ xông vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1 (khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM).

Tại đây, các đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp đi một số nữ trang giá trị cao rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ việc, một phụ nữ đứng bán tại quầy không dám phản kháng vì bị nhóm này đe dọa.

Tủ kính tiệm vàng bị các đối tượng đập bể. Ảnh: T.T

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét các đối tượng gây án.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.