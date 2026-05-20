Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 12h22 ngày 16/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng số 75 phố Vọng, phường Bạch Mai.

Đội Cảnh sát phản ứng nhanh bàn giao đối tượng cho Công an phường Bạch Mai. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Bạch Mai và người dân truy bắt đối tượng.

Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng. Tang vật thu giữ là một nhẫn vàng nặng khoảng 2 chỉ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Trịnh Văn Bình (SN 2005, trú tỉnh Ninh Bình).

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tang vật và hồ sơ liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc cho thấy sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an và người dân trong phát hiện, truy bắt đối tượng phạm pháp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.