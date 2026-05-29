Nguồn tin của VietNamNet cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa bắt giữ 6 nghi phạm liên quan vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1 (khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM). Tang vật trong vụ án đã được cơ quan công an thu hồi.

Công an điều tra hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Ảnh: L.A.

Trong ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa các nghi phạm đến hiện trường để thực nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Như đã thông tin, chiều 26/5, hai đối tượng đội nón bảo hiểm, bịt kín mặt bất ngờ xông vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Tại đây, các đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp một số nữ trang có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhóm đối tượng khi thực hiện vụ cướp. Ảnh: Cắt từ clip

Thời điểm xảy ra vụ việc, một phụ nữ bán hàng tại tiệm không dám phản kháng do bị nhóm cướp đe dọa.

Theo cơ quan chức năng, số tài sản bị cướp ước tính trị giá gần 800 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an địa phương tổ chức điều tra, truy xét và bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Nguồn tin cho biết, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch gây án từ trước, có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ án và sẽ thông tin chi tiết sau.