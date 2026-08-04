Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ (TPHCM) bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lựu (SN 1983, trú đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ.

Nguyễn Thị Lựu bị bắt giữ sau 9 năm lẩn trốn. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu - Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê (phường Buôn Ma Thuột) đưa ra thông tin gian dối về các thửa đất không có thật; sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng.

Đến ngày 14/8/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn.

Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Lựu.

Quá trình trốn nã, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lựu.