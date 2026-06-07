Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (47 tuổi), nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Công từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, hiện là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, trước đó ngày 24/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) trong giai đoạn 2021-2023.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, ngày 7/6, cơ quan điều tra công bố các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can từng là lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Ngoài ông Võ Chí Công, ba bị can khác gồm: Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, hiện là Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ; ông Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, hiện công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, hiện là công chức Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ.

Các bị can tại Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo quy định tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 06/01/2021 để chi trái quy định.

Sau đó, các bị can lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.