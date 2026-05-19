Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (còn gọi Huỳnh Hương, 41 tuổi, thường trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lầu Thị Giang (42 tuổi, thường trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (áo vàng) và Lầu Thị Giang (áo trắng). Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Thị Thu Đông, Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group (địa chỉ Hồ Búng Xáng, phường Tân An, TP Cần Thơ), dù doanh nghiệp không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài nhưng vẫn liên kết với Lầu Thị Giang, Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong, để tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký và cũng không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok…, Đông đăng tải thông tin tuyển lao động sang Hàn Quốc với chi phí từ 30-175 triệu đồng/người, yêu cầu người đăng ký đặt cọc trước từ 10-70 triệu đồng để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh.

Tin tưởng các thông tin quảng cáo, nhiều người đã nộp tiền cho Đông và Giang. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu Đông đã nhận hơn 4,27 tỷ đồng của người lao động, còn Lầu Thị Giang nhận hơn 1,35 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.