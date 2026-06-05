Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng.

Trong đó, ông Đào Minh Khánh (SN 1976, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Lào Cai cũ) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Đức Giang (SN 1987, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với bị can Đào Minh Khánh. Ảnh: CACC

Trước đó, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá kè sông Hồng, đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum) có nhiều sai phạm, thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, các công trình không đủ tiết diện mộng, mộng đá và cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết, nhiều cột đá, tấm bưng không bảo đảm chất lượng. Những sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng về hai hành vi trên.