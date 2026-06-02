Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, ở xã Ô Diên, TP Hà Nội) cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức.

Đối tượng Phạm Ngọc Mạnh cùng đồng bọn và tang vật.

Theo điều tra, Mạnh điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo, hoạt động dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ SEO, tăng thứ hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập cho website. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website hoạt động trái phép, đặc biệt liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Công ty được tổ chức chuyên nghiệp với các bộ phận Marketing, SEO, IT, Chăm sóc khách hàng và Backlink.

Để che giấu dòng tiền, Mạnh sử dụng 41 ví điện tử để nhận thanh toán bằng USDT, trong khi tiền lương của nhân viên chủ yếu được chi trả bằng tiền mặt. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động.

Từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá, nâng hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc tiếng Việt chưa được cấp phép. Hiện 15 đối tượng còn lại bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.