Ngày 4/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với 7 đối tượng về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng đấu tranh, làm rõ các nhân viên của điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích thắng cảnh Nhị - Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn có hành vi tham ô tài sản.

7 đối tượng gồm: Vũ Duy Hưng (SN 1985, tổ trưởng), Dương Thị Hồng Nhung (SN 1983), Hoàng Thu Hà (SN 1977), Nguyễn Văn Thái (SN 1994), Chu Phúc Lộc (SN 1993, cùng trú tại phường Tam Thanh), Chu Phương Như (SN 1987, trú phường Đông Kinh) và Hoàng Thị Minh Thiên (SN 1980, trú phường Lương Văn Tri).

Đối tượng Vũ Duy Hưng, tổ trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Những đối tượng này phụ trách quản lý, điều hành điểm di tích Tam Thanh, đã bàn bạc, thống nhất với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm mục đích tham ô tài sản thông qua việc bán vé cho du khách đến tham quan và tiền thu phí gửi xe.

Cụ thể, lợi dụng việc có một số khách không lấy vé tham quan hoặc khách đã mua loại vé 20.000/người/ lượt, Nhung và Hà chỉ in loại vé 10.000/người/lượt nhưng thu của khách 20.000/vé để hưởng lợi.

Ngoài ra, Nhung và Hà sẽ thu tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi in vé vào cửa từ ứng dụng E-ticket ra đưa cho du khách. Lộc, Thiên và Như là các nhân viên bảo vệ sẽ thu lại vé để tiêu hủy. Tuy nhiên, những người này không tiêu hủy mà giữ lại, rồi đưa cho Nhung và Hà sử dụng để quay vòng.

Nếu thấy khách đi theo đoàn đông, không lấy vé và thanh toán bằng tiền mặt, những người này đã mở cửa cho khách vào trước, sau đó mới thông báo số lượng cho Nhung và Hà để trả tiền mua vé của cả đoàn.

Do tiền không chuyển vào tài khoản của ban quản lý và cũng không nhận vé vào cửa, Nhung và Hà sẽ cắt xén số lượng vé phải in để hưởng lợi.

Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi tham ô tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Thái đã gian lận trong việc in vé xe để trục lợi. Số tiền thu được hàng ngày Thái chuyển cho Nhung để nộp một phần vào ngân sách nhà nước theo số liệu trên hệ thống E-ticket. Số tiền chênh lệch còn lại, Nhung gộp chung vào tiền chênh lệch bán vé tham quan để đến cuối tuần chia nhau. Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã để ngoài sổ sách, tham ô tài sản của Nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng.

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