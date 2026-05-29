Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình (PC02) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (tức "Dũng Kỷ", SN 1974, trú phường Nam Định) về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng. Ảnh: CACC

“Dũng Kỷ” là đối tượng côn đồ cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, từng nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định (cũ). Đối tượng này đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Dũng từng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Sau khi băng nhóm bị Công an TP Nam Định (cũ) triệt xóa, đối tượng sống khép kín, tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng công an vẫn đưa vào diện quản lý.

Ngày 18/1, Phòng PC02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, PC02 đã khởi tố 4 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và 4 bị can tội Đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Phòng PC02 cũng đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội Đánh bạc của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng và tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng cùng một số vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khi bị bắt giữ, Dũng có thái độ chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội và không ký vào các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.