Ba kế toán tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) bị cáo buộc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, để xảy ra việc chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không kịp thời phát hiện.

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Động thái này được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra từ tháng 1/2026 tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Ba bị can bị khởi tố đều là kế toán phụ trách Chi nhánh, gồm: Hoàng Kim Vy (SN 1979), Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982, cùng trú xã Bình Gia).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra xác định, các bị can trên thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (SN 1989, trú xã Bình Gia) lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của Chi nhánh thực hiện hành vi chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.

Việc chiếm đoạt diễn ra trong thời gian dài mà các bị can không kịp thời phát hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thị Lý. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 11/8, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi Tham ô tài sản.

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