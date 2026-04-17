Ngày 17/4, Công an phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Trần Văn Thắng (SN 1981, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập), nghi phạm dùng dao đâm vợ cũ tử vong.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 16/4, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hòa) đến nhà em trai sống gần đó là anh L.Q.H. (SN 1990) thì gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng.

Lúc này, Thắng và chị M. có trao đổi qua lại và xảy ra mâu thuẫn. Thắng đã dùng dao chuẩn bị sẵn trong người đâm vào vùng cổ khiến chị M. gục tại chỗ.

Ảnh: CTV

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị M. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ Trần Văn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn gần địa điểm gây án.

Được biết, chị M. và Thắng đã ly hôn. Nạn nhân vừa từ nước ngoài trở về địa phương thăm gia đình được vài ngày thì gặp nạn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.