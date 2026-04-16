Ngày 16/4, Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) cho biết các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, sơ cứu một cụ bà gặp nạn và đưa đến nơi lực lượng y tế có thể tiếp cận để chuyển đến bệnh viện.

Cụ bà được các cán bộ công an hỗ trợ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và duy trì trật tự đô thị tại khu vực chợ Thành Công, tổ công tác Công an phường Giảng Võ nhận được tin báo về việc có người dân cần giúp đỡ.

Nạn nhân là một cụ bà khoảng 80 tuổi, bị ngã dẫn đến chấn thương và không còn khả năng đi lại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt, tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời hỗ trợ đưa cụ bà đến vị trí thuận lợi để lực lượng y tế tiếp cận và đưa đi cấp cứu.

Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an phường Giảng Võ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua “Ba nhất”, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng gần gũi, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.