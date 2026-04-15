Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 6/4, Thịnh điều khiển xe máy dừng trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp) hỏi mua vé số của một người đàn ông ngồi xe lăn, rồi giả vờ chọn 18 tờ.

Công an đưa đối tượng Đỗ Trần Phú Thịnh đến hiện trường vụ cướp giật vé số của người tàn tật. Ảnh: CA

Lợi dụng lúc vắng người và sự yếu thế của nạn nhân, Thịnh bất ngờ rồ ga tẩu thoát cùng xấp vé số. Theo cơ quan chức năng, trong chiều cùng ngày, Thịnh dò vé nhưng không trúng nên đã vứt bỏ, sau đó ra Bến xe Miền Đông để trốn về Đắk Lắk.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tổ chức điều tra, truy xét. Dù tài sản bị cướp giật không lớn, song xác định đây là hành vi gây bức xúc dư luận, các tổ trinh sát đã làm việc xuyên đêm, rà soát dấu vết, di biến động của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bắt giữ Thịnh tại Đắk Lắk và di lý về TPHCM để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai từng có công việc, cuộc sống ổn định tại một căn hộ chung cư ở phường An Hội Tây. Tuy nhiên, do đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh nhưng thất bại, đối tượng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Càng tìm cách gỡ vốn, Thịnh càng thua lỗ. Đến đầu tháng 4/2026, do mất khả năng chi trả tiền thuê nhà và nợ nần bủa vây, Thịnh buộc phải trả phòng để về quê. Trên đường ra bến xe, đối tượng đã cướp giật vé số của người bán hàng tàn tật với ý định “cầu may” nhưng không thành.