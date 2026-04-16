Ngày 16/4, Công an xã Tuyên Quang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trước cửa nhà tại thôn Phú Khánh (xã Tuyên Quang).

Căn nhà nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đến nhà ông T.V.M. (59 tuổi) thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trên thềm gạch trước cửa nhà riêng.

Khi lại gần kiểm tra, người dân xác định ông M. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã trong tình trạng phân hủy mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tuyên Quang nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.