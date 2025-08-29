Tối 29/8, Bộ Công an cho biết, hiện đang mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Y tế

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Cụ thể: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Trần Thị Thu Liễu - Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Hải Hà - Chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Thị Thúy Hà - Chuyên viên phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Việt Hà - Chuyên viên phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Trần Thị Lựu - Chuyên viên phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đậu Thị Giang (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An) về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thanh Uyên (SN 1992, trú tại Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Quách Thị Trà My (SN 1992, trú tại Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992, trú tại Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.