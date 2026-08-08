Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Đại Long (29 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TPHCM) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Bị can Dương Đại Long tại cơ quan công an. Ảnh: V.T

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/7, bé gái P.G.K.L. (11 tuổi, ngụ khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước) được người thân đưa đến Công an phường Bình Phước trình báo việc bị bạo hành.

Qua xác minh, công an xác định bé L. là con riêng của chị L.T.M.L. (35 tuổi), người có quan hệ tình cảm với Long. Trong thời gian sống cùng, bé L. nhiều lần bị Long dùng vũ lực đánh đập, gây thương tích.

Theo lời khai của Long, thời gian gần đây, do giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập của bé L. không tốt, Long thường xuyên kiểm tra việc học của bé vào buổi tối và nhiều lần đánh đập bé.

Đỉnh điểm trong các ngày 27-29/7, Long kéo tai, tát vào mặt bé L., có lần khiến bé gái chảy máu mũi.

Tối 29/7, Long bắt bé L. quỳ trong phòng ngủ rồi dùng thanh gỗ dài đánh liên tiếp vào chân và mông. Khi cháu khóc, Long dí thanh gỗ gần miệng, yêu cầu phải im lặng. Sau đó, Long bắt cháu quỳ, úp mặt vào cửa đến khoảng 1h hôm sau mới cho đi ngủ.

Long cầm thanh gỗ đánh bé gái. Ảnh: Cắt từ clip

Tối 30/7, tranh thủ lúc được ra ngoài, bé L. mượn điện thoại của một người dân để gọi người thân cầu cứu.

Toàn bộ hành vi của Long được camera ghi lại. Các đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.