Mâu thuẫn với đồng nghiệp khi đang theo tàu cá đánh bắt hải sản trên biển, Huỳnh Văn Đúng (An Giang) đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Đúng (SN 1988, ngụ khu phố Thông Chữ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, Đúng làm thuê trên các tàu đánh cá nhiều năm nay. Khoảng tháng 9, Đúng làm việc trên tàu cá KG-94810-TS cùng 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T.

Huỳnh Văn Đúng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 11h ngày 10/10, khi tàu đang đánh bắt hải sản trên biển, Đúng và anh T. nảy sinh mâu thuẫn. Đúng nghi ngờ đồng nghiệp ném dụng cụ câu mực của mình xuống biển nên hai người cự cãi.

Trong lúc xô xát, anh T. cầm tô ném vào đầu Đúng. Bực tức, Đúng lấy dao đâm anh T. rồi đi lên cabin tàu ngủ.

Các thuyền viên phát hiện sự việc đã đưa anh T. đi băng bó vết thương. Tuy nhiên, do tàu đang hoạt động trên biển, không có dụng cụ y tế và nạn nhân không được cấp cứu kịp thời nên đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, thuyền trưởng tàu cá chủ động đưa thi thể nạn nhân vào đất liền và trình báo cơ quan chức năng. Huỳnh Văn Đúng cũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.