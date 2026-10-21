Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn sau khi nhận tin báo tàu cá chìm trên biển khiến 4 ngư dân mất tích.

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về việc tàu cá bị chìm trên biển khiến 4 ngư dân mất tích.

Khoảng 15h cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận được thông báo về tàu cá (công suất 56 CV, dài 12,3m, hành nghề câu) do ông N.V.H. (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, bị chìm trên biển.

Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 4 người. Vị trí tàu gặp nạn cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã liên lạc với tàu cá nhưng không thấy phản hồi.

Ngoài ra, theo thông tin từ gia đình các thuyền viên, từ khi xuất bến vào rạng sáng 19/10 đến nay, những người này chưa liên lạc về nhà.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn để chủ động hỗ trợ, tham gia cứu nạn khi có điều kiện.