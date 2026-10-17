VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Như Lâm (SN 1990) về tội Giết người. Lâm đang chấp hành án về cùng tội danh tại Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an).







Theo cáo buộc, Nguyễn Như Lâm (SN 1990, trú tại Hà Nội) cùng với Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1997) và Nguyễn Mạnh Cương (SN 2005, đều ở Hà Nội) cùng là phạm nhân chấp hành án tại Phân trại số 3, Đội lao động số 39, lao động tại xưởng tô tượng thuộc Trại giam Thanh Xuân.

Khoảng 11h ngày 3/10/2025, khi Vĩnh đi đổ rác về xưởng tô tượng thì Lâm đi đến mời Vĩnh ăn bánh. Vĩnh từ chối rồi đứng dậy đi về chỗ nghỉ thì va vào người Cương, làm Cương ngã xuống đất.

Khi Cương đứng dậy, hỏi lý do va vào người mình liền bị Vĩnh đấm vào mặt. Trong khi Cương đấm lại vào mặt Vĩnh, cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại, đi lên phòng giáo dục để làm việc.

Khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh đứng ở phía sau lưng đã lấy chiếc kéo bằng kim loại, có mũi nhọn trên mặt bàn gần đó (dụng cụ lao động hàng ngày của phạm nhân) để đánh Cương. Lúc này, Nguyễn Như Lâm đang đứng phía sau, thấy Vĩnh cầm kéo nên can ngăn thì bị Vĩnh cầm kéo đâm trượt, gây ra vết xước trên cổ tay trái.

Bực tức, Lâm đấm vào mặt Vĩnh rồi giằng lấy chiếc kéo trên tay Vĩnh, đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu của Vĩnh theo hướng từ trên xuống. Các phạm nhân và cán bộ quản giáo đã can ngăn và đưa Vĩnh vào trạm xá phân trại để sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị thương tích.

Kết luận giám định xác định Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ vùng thái dương, tổn hại 12% sức khỏe. Theo cáo buộc, việc Lâm dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể Vĩnh nhưng nạn nhân không tử vong là điều nằm ngoài ý muốn chủ quan của Lâm.

Được biết, năm 2013, Lâm có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị UBND TP Hà Nội đưa vào trường giáo dưỡng 18 tháng.

Đến ngày 17/9/2016, TAND TP Hà Nội xử phạt Lâm 15 năm tù về tội Giết người. Trong khi đang chấp hành án, Lâm lại gây ra vụ án nêu trên. VKS cho rằng, lần phạm tội này của Lâm bị xác định là tái phạm nguy hiểm.