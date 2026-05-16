Sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Quang Lộc (52 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hồ Quang Lộc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 26/4, Lộc điều khiển xe Jeep đi từ đường Nguyễn Thị Định về nhà tại số 449 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất.

Khi đến khu vực gần nhà, Lộc nhìn thấy ông K. (63 tuổi, hành nghề xe ôm) đang đậu xe máy trên vỉa hè sát cạnh nhà mình.

Lúc này, Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K. vì sao lại đậu xe ở đó. Do ông K. không trả lời mà lên xe máy bỏ đi, Lộc liền lái ô tô đuổi theo.

Hồ Quang Lộc chạy xe Jeep ngược chiều trên đường 10/3. Ảnh cắt từ clip

Quá trình đuổi theo ông K., Lộc đã điều khiển ô tô chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10/3.

Khi ông K. dừng xe máy trên vỉa hè trước một siêu thị, Lộc đuổi kịp. Sau đó, hai người cự cãi.

Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K., lên ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước siêu thị trước khi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân dùng điện thoại quay lại và đăng clip lên mạng xã hội.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Lộc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.