Chiều 13/5, mạng xã hội lan truyền các clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ôm con nhỏ bị nhiều người xông vào chửi bới, hành hung trong không gian được cho là một tiệm cắt tóc nhỏ.

Trong một đoạn clip, một người đàn ông dùng tay chân, thậm chí nhảy lên ghế, đấm đá liên tiếp vào người phụ nữ. Giữa lúc người đàn ông thực hiện hành vi trên, một thiếu niên mặc áo phông đỏ bước tới và đánh vào đầu chị này.

Hình ảnh người phụ nữ trông con nhỏ bị hàng hung. Ảnh cắt từ clip

Ở đoạn clip khác, khi người phụ nữ đang bế em bé trên ghế, một phụ nữ mặc áo chống nắng toàn thân đi vào cửa hàng, dùng tay giật tóc rồi tát vào mặt chị.

Các hành động trên diễn ra trong tiếng khóc hoảng sợ của đứa trẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hai vụ việc trên đều xảy ra vào sáng 8/5 tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực (Hà Nội).

Tối 13/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Phượng Dực xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời cho biết đơn vị mới tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5. Hiện người bị hại đang điều trị tại bệnh viện.

Công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc và chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xác minh vụ nhóm người xông vào nhà đánh 2 người nhập viện Một nhóm đối tượng bị tố bất ngờ xông vào nhà dân tại Xã Đoài Phương, hành hung hai người đàn ông khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong đêm.