Ngày 24/2, đại diện XGALX phát thông cáo liên quan đến vụ việc Simon Junho Sakai (nghệ danh Jakops) bị bắt khẩn cấp tại Nhật Bản.

Phía công ty quản lý cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của thông tin về việc các nhà sản xuất thuộc công ty bị bắt giữ được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây lo lắng cho nhiều người”.

Jakops hiện là nhà sản xuất âm nhạc đình đám.

Công ty cũng xác nhận đang nỗ lực kiểm tra, làm rõ các tình tiết liên quan và “hợp tác đầy đủ, tích cực với toàn bộ quá trình điều tra đang được tiến hành”. Do chưa có kết luận chính thức, công ty cho biết sẽ cập nhật ngay khi sự việc được làm rõ.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Jakops cùng 3 người khác bị bắt tại một khách sạn ở tỉnh Aichi với cáo buộc tàng trữ ma túy vào ngày 23/2, vi phạm luật kiểm soát ma túy của Nhật Bản. Tại hiện trường, cảnh sát được cho là thu giữ các gói nghi chứa cocaine và cần sa khô. Nguồn gốc số ma túy đang được tiếp tục điều tra.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận khi nam ca sĩ hiện là một trong những nhà sản xuất đình đám, đứng sau thành công của nhiều ca khúc nổi tiếng.

Nam ca sĩ và nhóm nhạc XG.

Simon Junho Sakai tên thật Park Jun Ho, sinh năm 1986, có cha người Hàn Quốc và mẹ người Nhật Bản. Anh hoạt động âm nhạc từ cuối những năm 2000, gia nhập nhóm nam Dalmatian năm 2012. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển sang sản xuất và sáng tác cho nhiều nghệ sĩ.

Năm 2017, anh thành lập XGALX và đến năm 2022 ra mắt nhóm nữ XG với định hướng phát triển thị trường quốc tế.

Jakops di chuyển lên xe sau khi bị bắt:

Nguồn: News1, Newsis