Ngày 22/9, Starnews đưa tin nam ca sĩ, rapper Kim Gamjeon bị cảnh sát chuyển đến Viện Kiểm sát khu vực Tây Seoul trong tình trạng bị tạm giam để điều tra cáo buộc vi phạm Luật Quản lý ma túy, liên quan đến việc sử dụng cần sa dạng lỏng.

Trước đó, ngày 16/9, Tòa án khu vực Tây Seoul phê chuẩn lệnh bắt giữ Kim Gamjeon với lý do lo ngại anh bỏ trốn hoặc tiêu hủy bằng chứng.

Nam nghệ sĩ Kim Gamjeon. Ảnh: Starnews

Đây không phải lần đầu nam nghệ sĩ vướng cáo buộc liên quan đến cần sa. Tháng 5/2024, anh bị truy tố vì hút cần sa tại một bãi đỗ xe ở Seoul và bị tuyên 8 tháng tù vào tháng 12 cùng năm.

Sau khi kháng cáo, anh được giảm án thành 8 tháng tù treo 2 năm vào tháng 4/2025 và được trả tự do.

Kim Gamjeon, tên thật Kim Sang Min, sinh năm 2004 và gia nhập hãng thu âm Indigo Music của rapper Swings từ năm 2022. Anh cũng từng đăng ký tham gia Show Me the Money mùa 12 vào tháng 1 năm nay nhưng không chiến thắng.

Kim Gamjeon chia sẻ trên một podcast gần đây: