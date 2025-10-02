Ngày 2/10, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Tân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Phan Văn Tân bị tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 12h 30 ngày 18/9, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Xuân Lãng về việc tiếp nhận trình báo của gia đình cháu T.T.Q.N. (13 tuổi) bị đối tượng mới quen qua mạng xã hội xâm hại tình dục xảy ra từ ngày 14/9.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 2 tiếng tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng có hành vi xâm hại tình dục cháu T.T.Q.N. là Phan Văn Tân (31 tuổi trú xã Vĩnh Hoàn, tỉnh Quảng Trị), tạm trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ và đang làm công nhân khu công nghiệp Bình Xuyên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ theo quy định.