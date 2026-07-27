Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông (SN 1964, trú tại Ngô Gia Tự, phường Hải An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 357 Bộ Luật Hình sự.

Ông Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Ông Tạ Viết Đông nguyên là Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.

Tháng 2/2025, ông được UBND TP Hải Phòng cho nghỉ hưu. Trước đó, giai đoạn 2016-2017, ông Tạ Viết Đông giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị.

Năm 2019, Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị được kiện toàn, đổi tên thành Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, trực thuộc UBND TP Hải Phòng. Ông Đông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ban Quản lý.

Đến năm 2024, Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Ông Đông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Ban Quản lý.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị đại diện chủ đầu tư nhiều công trình lớn trên địa bàn thành phố.