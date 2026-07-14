Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Vũ Quang Huy (37 tuổi, trú tại đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8 cũ, TPHCM); Âu Dương Lễ (43 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay) và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú tại khu dân cư Bình Mỹ, tổ dân phố Thanh Bình, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Công an lấy lời khai đối tượng Âu Dương Lễ. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây môi giới mại dâm hoạt động dưới vỏ bọc người mẫu, "giao lưu", "dịch vụ cá nhân" thông qua website traimodel.com.

Theo cơ quan công an, website này đăng tải danh sách nhiều nam giới dưới danh nghĩa "model", mỗi người có một trang thông tin riêng với hình ảnh chân dung, toàn thân, tư thế tạo dáng; thông tin về chiều cao, cân nặng, hình thể cùng phần mô tả ngắn và khu vực hoạt động.

Các hình ảnh chủ yếu mang tính gợi dục, khoe thân, tạo dáng phản cảm, nhấn mạnh vào hình thể nam giới. Website còn phân loại các hình thức bán dâm gồm nam giới quan hệ đồng tính nam, nữ giới quan hệ với nam giới và dịch vụ "đi tour". Nội dung được sắp xếp thành album, bài đăng có tính chọn lọc và định hướng rõ ràng.

Khoảng 14h ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Từ Liêm kiểm tra hành chính một khách sạn, phát hiện đôi nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng tính.

Người mua dâm khai đã truy cập website traimodel.com, liên hệ với người điều hành để thỏa thuận mua dâm với giá 1,5 triệu đồng.

Cùng ngày, tổ công tác bắt giữ Vũ Quang Huy tại TPHCM. Theo cơ quan điều tra, Huy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam quy mô lớn trên không gian mạng thông qua hàng loạt website.

180 nam giới hoạt động bán dâm

Quá trình trích xuất dữ liệu từ hệ thống website, lực lượng chức năng phát hiện danh sách khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm đồng tính, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Đường dây này chuyên môi giới mại dâm đồng tính nam cho khách trong nước và người nước ngoài, hoạt động tinh vi theo hình thức kết nối "đi tour", điều người bán dâm di chuyển đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước theo yêu cầu của khách.

Tại cơ quan công an, Huy khai sử dụng tài khoản mạng xã hội mang tên “Mr Gon” để trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá và sắp xếp người bán dâm.

Đối tượng Vũ Quang Huy (tay có hình xăm) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi khách lựa chọn người bán dâm, Huy yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản; số còn lại khách thanh toán trực tiếp cho người bán dâm.

Ngay sau khi nhận tiền đặt cọc, Huy điều người bán dâm đến khách sạn hoặc các tỉnh, thành phố theo yêu cầu của khách. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huy vận hành đường dây này từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, hoạt động trên nhiều địa phương và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài website traimodel.com, Huy còn khai đã thuê Âu Dương Lễ và Hoàng Hữu Nghĩa thiết kế, lập trình tổng cộng 6 website với chi phí 5 triệu đồng mỗi trang.