Tối 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán, đều thuộc Công ty Việt Mỹ.

Các đối tượng (từ trái sang): Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Chân Phương được xác định là người thành lập và điều hành 3 công ty tại Việt Nam gồm: Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần được phẩm Hoàng Mai.

Để thực hiện hành vi vi phạm, Phương thành lập thêm 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc). Các công ty này đóng vai trò trung gian để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Sau đó, hàng hóa được bán vào các cơ sở y tế với giá rất cao, nhằm thu lời bất chính rất lớn.

Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế cấp cho các thiết bị chính để khai báo gian dối, biến các thiết bị y tế khác thành linh kiện đi kèm nhằm mục đích nhập lậu.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và các đối tượng liên quan tại mạng lưới công ty của Bùi Chân Phương cũng như tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Mục tiêu trọng tâm là xử lý nghiêm theo quy định và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Công an cũng đưa ra lời đề nghị các doanh nghiệp đang có hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua hình thức thành lập pháp nhân nước ngoài tương tự nhóm Công ty Việt Mỹ cần tự giác chấm dứt vi phạm. Các doanh nghiệp chủ động kê khai thuế bổ sung và nộp ngân sách sẽ được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.