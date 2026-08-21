Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (SN 1987), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Vân đã lợi dụng danh nghĩa và chức vụ Phó giám đốc để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, Vân không hạch toán số tiền vào ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm giả, sử dụng chữ ký và con dấu của ngân hàng để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tiền gửi.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Vân đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng của chị C.T.T. (trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) và 1,5 tỷ đồng của chị L.T.H. (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.