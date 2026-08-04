Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Huệ Mi (SN 1995, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2022 - 2024, Mi đứng ra tổ chức nhiều dây hụi. Do cần tiền để lấp hụi, người này đã lập các phần hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt hụi, qua đó chiếm đoạt tiền góp của những người tham gia.

Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn trên xảy ra tại 23 dây hụi, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Lâm Huệ Mi. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Mi còn bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối rằng trong các dây hụi do mình tổ chức có hụi viên cần bán hụi, đồng thời tự đưa ra giá mua, giá bán để giao dịch. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu xác định không có hụi viên nào bán hụi hoặc nhờ Mi bán hụi. Bằng thủ đoạn này, Mi đã bán các phần hụi khống, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của 3 hụi viên.

Tổng số tiền mà nữ chủ hụi này bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án là hơn 4,1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.