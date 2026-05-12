Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, đường dây này bị phát giác khi bà N.T.T.T. (ngụ TPHCM) gửi đơn tố cáo về việc bị các đối tượng ép trả lãi suất vượt xa quy định của pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi trực tuyến.

Từ trái qua phải: Các đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang. Ảnh: ACCC

Kết quả điều tra xác định, Phương và Hạnh đóng vai trò "chủ cái", tổ chức nhiều dây hụi ngày, tuần và tháng qua các nhóm chat Zalo. Mỗi dây hụi quy tụ từ 10-15 thành viên từ nhiều tỉnh, thành, với số tiền góp dao động từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính hoặc không còn khả năng đóng "hụi chết", Phương và Hạnh chủ động gợi ý cho họ vay tiền để duy trì việc tham gia, với mức lãi suất lên đến 1%/ngày (tương đương 365%/năm).

Cơ quan công an đã làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ các nạn nhân. Cụ thể, Trang cho bà T. vay 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng; Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng; Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi khoảng 138 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Phương còn cho một nạn nhân khác tại TP Huế vay 37 lần với lãi suất tương tự, thu lợi khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền nhóm này trục lợi từ các nạn nhân lên đến hàng tỷ đồng.