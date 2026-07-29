Sau 2 ngày xét xử, chiều muộn 29/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát - Công ty Nhà Tiến Phát) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tù chung thân.

Cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (cựu cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát) lãnh án tù chung thân; Nguyễn Thế Tài (ngụ phường Dĩ An, TPHCM) bị phạt 14 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo Tài phải chấp hành hình phạt 26 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, sau khi thành lập Công ty Nhà Tiến Phát, Linh mở nhiều chi nhánh, văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Từ năm 2019-2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM, Bình Dương (cũ), Bình Phước (cũ), Long An (cũ) và Thái Nguyên để kinh doanh ki-ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ dạng dịch vụ, cho thuê mặt bằng siêu thị, bãi xe, bán cà phê...

Bị cáo Ngô Sĩ Linh. Ảnh: TP

Mặc dù biết rõ nhiều khu đất không đủ điều kiện hoặc không thể được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, Linh vẫn chỉ đạo nhân viên ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư, cam kết mức lợi nhuận lên tới 36%/năm để huy động vốn.

Để tạo niềm tin, Công ty Nhà Tiến Phát sử dụng hình ảnh, video quảng bá các dự án, tổ chức cho khách hàng tham quan một số khu nhà trọ đã đưa vào khai thác, đồng thời chi trả lợi nhuận trong thời gian đầu. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền góp vốn, doanh nghiệp không thực hiện đúng các cam kết. Nhiều dự án không được triển khai hoặc chỉ thi công cầm chừng rồi dừng hẳn, việc chi trả lợi nhuận cũng bị chấm dứt.

269 nhà đầu tư sập bẫy giám đốc lừa

Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhà Tiến Phát đã nhận của các nhà đầu tư hơn 327 tỷ đồng thông qua 1.529 hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ. Riêng bị cáo Linh trực tiếp ký 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127,29 tỷ đồng của 269 bị hại.

Đối với Nguyễn Hoài Nghĩa, cáo buộc xác định dù không được bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc nhưng vẫn ký nhiều quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và quản lý bán hàng nhằm mở rộng mạng lưới môi giới, huy động vốn cho công ty.

Ngoài ra, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để hưởng hoa hồng từ 1,5-10%/hợp đồng, giúp sức cho Linh ký kết các hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Với vai trò này, Nghĩa được hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Năm 2022, khi bị nhiều người gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo tới cơ quan công an, Linh vội tìm người "lo" để không bị khởi tố.

Khi biết Linh đang bị tố cáo, Nguyễn Thế Tài "nổ" mình quen nhiều sếp lớn, có thể giúp Linh thoát án và yêu cầu đưa 320.000 USD. Tưởng thật, Linh đi vay mượn rồi chuyển cho Tài hơn 3 tỷ đồng.

Đến ngày 12/10/2023, Linh bị bắt tạm giam nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thế Tài.

Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận không có mối quan hệ với bất kỳ lãnh đạo nào như đã giới thiệu và khai đã sử dụng một phần số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện, bị cáo Nguyễn Thế Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác. HĐXX tổ chức xét xử trực tuyến đối với bị cáo này từ điểm cầu cơ sở giam giữ tại tỉnh Cà Mau.