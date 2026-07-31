Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng làm việc với Hoàng Gia Tân. Ảnh: Đ.T.

Theo điều tra, năm 2019, Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cùng một nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền số LIBFX rồi quảng bá, kêu gọi đầu tư.

Tân xây dựng bản cáo bạch, đưa ra lộ trình phát triển, cam kết lợi nhuận cao, trả hoa hồng hấp dẫn và giới thiệu LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, sẽ trở thành phương thức thanh toán trên thị trường Forex.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật. Ảnh: Đ.T.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ thông tin trên đều do Tân bịa đặt nhằm tạo lòng tin, lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, nhóm này không triển khai dự án như công bố mà hoạt động theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Để tạo uy tín, Tân lập nhiều nhóm trên mạng xã hội nhằm quảng bá LIBFX và liên kết với nhiều người để giới thiệu dự án. Trong đó, Nguyễn Thanh Tú (SN 1993, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) tham gia tổ chức các hội thảo, sử dụng thông tin trong bản cáo bạch để kêu gọi góp vốn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.