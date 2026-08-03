Những người liên quan đến vụ án bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó Phó Đức Nam (Mr Pips) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".

Bố, mẹ, bạn gái của Mr Pips và bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự của ông Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự.

Mr Pips ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phó Đức Nam

Tài liệu điều tra thể hiện, Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.

Mr Pips đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản. Hành vi này của bị can đã phạm vào tội Rửa tiền.

Mr Pips bắt tay với Shark Bình cùng phạm tội

Theo nội dung cáo buộc, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Nam.

Khi đó, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn Forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỷ đồng.