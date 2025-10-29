Ngày 29/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với hai bà Xuân và Hà về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Bà Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường mầm non An Bình, xã Đông Cuông. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2022 đến nay, bà Xuân đã bàn bạc, thống nhất với bà Hà lập và hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định. Việc làm này của bà Xuân và Hà gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Hà.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.