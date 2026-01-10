Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp), tài xế xe khách, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Đức Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/1, Tín điều khiển xe khách lưu thông trên cao tốc theo hướng TPHCM – Trung Lương. Khi đến đoạn đường dẫn cao tốc thuộc ấp 1, xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp), xe khách va chạm với xe tải mang BKS 15LD-004.xx chạy cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải. Sau va chạm, xe tải rời khỏi hiện trường.

Thay vì dừng xe giải quyết vụ việc, Tín tiếp tục điều khiển xe khách chạy với tốc độ cao, rượt đuổi xe tải trên một đoạn đường dài.

Trong quá trình rượt đuổi, Tín liên tục vi phạm các quy định về an toàn giao thông như đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục và nhiều lần quay đầu xe tại khu vực ngã ba giữa đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 25 người, làm gia tăng tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, hành vi của tài xế xe khách tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe cũng như người và phương tiện khác đang tham gia giao thông.