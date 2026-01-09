Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với bị can Phạm Thùy Trang Đài (SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ điều tra, Trang Đài cùng một nhóm bạn đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long. Lúc này, cô gái tên V.T.L (SN 2002, quê Cà Mau) đã kể cho Trang Đài và nhóm bạn nghe về mâu thuẫn cũ. Cụ thể, trong thời gian làm tiếp viên tại quán karaoke Victory, L. cho rằng mình bị đồng nghiệp là Võ Yến Linh (SN 2002) chèn ép, gây khó dễ trong công việc.

Sau đó, L. rủ Trang Đài cùng cả nhóm kéo đến quán karaoke Victory để “giải quyết mâu thuẫn” với Yến Linh.

Khi đến trước sảnh quán, thấy Yến Linh đang đứng cùng Nguyễn Lê H. và một vài người bạn, nhóm của Trang Đài lập tức lao vào tấn công. Chứng kiến bạn bị hành hung, anh H. vào can ngăn thì bị "Na Đắc Kỷ" cùng đồng bọn vây đánh hội đồng.

Bị can Phạm Thùy Trang Đài, còn gọi là “Na Đắc Kỷ”. Ảnh: CACC

Vụ hỗn chiến ngay trước cửa quán karaoke khiến người dân khu vực một phen khiếp vía. Chỉ đến khi đám đông hô hoán báo công an, nhóm của Trang Đài mới chịu tháo chạy khỏi hiện trường.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa An Bình và chuyển tuyến lên Bệnh viện Quân y 175. Theo kết quả giám định pháp y, anh Nguyễn Lê H. bị tổn hại sức khỏe 14%, nhiều người khác cũng bị đa chấn thương.

Sau khi gây án, Phạm Thùy Trang Đài bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau một thời gian củng cố hồ sơ và xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chính thức ra quyết định truy nã đối tượng này; đồng thời, kêu gọi Trang Đài sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.