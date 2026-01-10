Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc 4 đối tượng gồm: Võ Ngọc Sơn (20 tuổi), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Bạch Thanh Lên và La Hoàng Hôn (cùng 27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Bốn đối tượng bị truy nã. Ảnh cắt từ quyết định truy nã

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17h ngày 8/1, cán bộ quản giáo thuộc Phân trại tạm giam Giồng Riềng – Cơ sở 1 (thuộc Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh) tiến hành điểm danh, kiểm diện can phạm, phạm nhân và xác nhận đủ số lượng.

Trong số này có 4 đối tượng nói trên đang bị tạm giam tại buồng số 3. Cụ thể, Sơn, Lên và Hôn bị tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng Luân bị tạm giam về tội Hiếp dâm.

Đến khoảng 6h30 ngày 9/1, khi cán bộ quản giáo tiếp tục điểm danh thì phát hiện cả 4 đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND xã, phường nơi gần nhất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng trên, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.