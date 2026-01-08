Xem clip:

Chiều 8/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của tài xế xe khách rượt đuổi xe tải với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho hành khách và người đi đường.

Vụ việc được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng gây xôn xao dư luận.

Theo hình ảnh trong clip lan truyền, chiếc xe khách chạy tuyến TPHCM - Đồng Tháp, sau khi xảy ra va chạm nhẹ với xe tải, đã tăng tốc đuổi theo phương tiện. Thời điểm này, nhiều hành khách hoảng sợ, la hét và liên tục yêu cầu dừng xe, nhưng tài xế vẫn bất chấp, tiếp tục điều khiển phương tiện với nhiều hành vi nguy hiểm.

Phản ánh của hành khách cho biết, tài xế xe khách đã lái xe với tốc độ cao, lạng lách, cúp đầu các phương tiện khác, thậm chí quay đầu nhiều vòng tại ngã tư để truy đuổi xe tải.

Qua tin báo của người dân và phản ánh gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phối hợp với công an địa phương xác minh, mời tài xế liên quan đến làm việc.

Theo đó, người điều khiển xe khách là tài xế N.Đ.T. (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh hành khách hoảng loạn, xảy ra tại đoạn đường từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng ra ngã tư Đồng Tâm, đã ra khỏi cao tốc.

Tài xế T. làm việc với lực lượng CSGT. Ảnh: T.X

Theo xác minh ban đầu, tối 7/1, ông T. điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 63B-013… (hãng xe H.H) lưu thông lộ trình TPHCM - Chợ Gạo - Mỹ Tho. Khi vừa ra khỏi cao tốc - đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương, xe khách xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải khiến gương chiếu hậu bị hư hỏng.

Sau va chạm, xe tải không dừng lại mà chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm. Lúc này, tài xế T. đã tăng tốc đuổi theo xe tải với tốc độ cao như trong video hành khách quay.

Tài xế T. thừa nhận có các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục và quay đầu tại ngã tư để tiếp tục đuổi theo xe tải.

Khi xe tải rẽ vào đường mòn, hành khách trên xe yêu cầu xuống xe, tài xế T. mới dừng việc rượt đuổi và quay về trạm của hãng để trả khách.