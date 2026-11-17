Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Phúc Anh (24 tuổi, ngụ xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 21/3, em B. (SN 2008, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến nhà một người bạn tại xã Song Phú uống bia, trong cuộc nhậu có Phúc Anh tham gia.

Sau tiệc nhậu, lợi dụng lúc B. nằm võng và xung quanh không có người, Phúc Anh đã khống chế nạn nhân đưa vào phòng ngủ để thực hiện hành vi giao cấu. Tại cơ quan công an, Phúc Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị can Lê Hoàng Phúc Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phan Quốc Vượng (21 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Kết quả điều tra xác định, qua mạng xã hội, Vượng làm quen và nảy sinh tình cảm với một bé gái (SN 2010, ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Bị can Phan Quốc Vượng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sau đó, Vượng nhiều lần đưa bé gái đến các nhà nghỉ trên địa bàn xã Lấp Vò và xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) để quan hệ tình dục, tổng cộng 10 lần. Tại cơ quan điều tra, Vượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.