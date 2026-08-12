Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Tuấn Cường (47 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Trương Tuấn Cường. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2025, Cường quen biết bé gái sinh năm 2010, ngụ tỉnh Vĩnh Long, qua mạng xã hội.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2025, Cường này nhiều lần hẹn gặp bé gái và thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân. Theo cơ quan công an, thời điểm đó bé gái mới 15 tuổi. Phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.