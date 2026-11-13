Một người đàn ông 64 tuổi ở Đồng Nai bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em, khiến nạn nhân mang thai và sinh con.

Ngày 13/11, Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ.N. (64 tuổi, ngụ ấp Lý Lịch, xã Phú Lý) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đ.N. bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 5/2025, tại khu vực Bàu Điền (ấp 4, xã Phú Lý), N. phát hiện em T. (SN 2009, tên nạn nhân đã thay đổi) đang chăn bò một mình.

Lợi dụng khu vực vắng người, N. đã dùng vũ lực ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục trái ý muốn. Vụ việc khiến em T. mang thai và sau đó sinh con.

Nhận thông tin, cơ quan công an tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của người đàn ông này.

Cơ quan công an nhận định, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và quyền được bảo vệ của người chưa thành niên, gây ảnh hưởng nặng nề đến thể chất, tinh thần của nạn nhân.

Qua vụ việc, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sinh hoạt và các mối quan hệ của con em, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi vị thành niên.

Đồng thời, gia đình cần trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hạn chế để trẻ một mình tại những khu vực vắng vẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.