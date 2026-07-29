Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Duy (21 tuổi, ngụ xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Lê Thanh Duy và bé gái mới 12 tuổi 9 tháng, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, có mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Khoảng thời gian từ tháng 4-6 vừa qua, Duy và bé gái đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại phòng trọ của Duy ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan công an xác định những lần xảy ra vụ việc, nạn nhân đều chưa đủ 13 tuổi.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm và giáo dục con em mình, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Cha mẹ cần chủ động phòng ngừa, không để kẻ xấu dụ dỗ, thực hiện hành vi xâm hại làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất cũng như tâm lý của trẻ.