Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến trước quán cà phê khiến Trần Huy Hoàng (17 tuổi, trú xã Dliê Ya, Đắk Lắk) bị đâm tử vong.

Hai đối tượng bị bắt gồm Đoàn Thanh Phúc (21 tuổi, trú xã Ea Kar) và Hà Quốc Trường (19 tuổi, trú xã Cư Prao, Đắk Lắk). Trước đó, Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, trú xã Ea Kar) đã bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Tùng tại Công an. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h15 ngày 2/5, khi Hoàng đang uống rượu cùng bạn tại một quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar thì Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (16 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) đi ngang qua.

Do có mâu thuẫn từ trước, Nghi gọi Hoàng ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Hải Dương

Sau đó, Hoàng vào quán lấy một con dao rồi quay lại phía trước. Lúc này, Tùng (bạn trai của Nghi) cùng Phúc và Trường vừa đến nên xông vào đánh nhau với Hoàng.

Trong lúc hỗn chiến, Tùng rút dao mang theo người đâm Hoàng tử vong. Đến khoảng 2h45 cùng ngày, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.