Sáng 23/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đình Tuấn (SN 1995, trú xã Quảng Oai) 16 năm tù về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Liên quan vụ án, Quách Xuân Thiện (SN 2002, trú Ba Vì) bị tuyên 30 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc, do mâu thuẫn từ trước giữa Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Văn Hiếu, khoảng 23h30 ngày 27/5/2023, tại quán karaoke Royal của ông Chu Đặng Nhận (ở Ba Vì), nhóm Vật Lại (gồm Bùi Mạnh Cường, Quách Xuân Thiện, Đỗ Đình Chí, Hoàng Văn Khải, Phùng Đại Dương, Phùng Văn Thủy) gặp nhóm Tây Đằng (gồm Nguyễn Hữu Tài, Phùng Công Cường, Nguyễn Đình Sáng).

Sau đó, Nguyễn Hữu Tài gọi thêm Tuấn; Tuấn tiếp tục gọi Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Duy Quân đến quán karaoke Royal để giải quyết mâu thuẫn với Hiếu.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Tối xảy ra vụ việc, nhóm Vật Lại được bố trí hát tại phòng số 3 (tầng 2), còn nhóm Tây Đằng ở phòng số 1 (tầng 1).

Tại quán karaoke, khi thấy Nguyễn Đình Tuấn cầm dao cùng Nguyễn Duy Quân và Nguyễn Tiến Đạt xảy ra cãi vã với nhóm Vật Lại, Phùng Công Cường vào kho lấy dao bầu, còn Nguyễn Đình Sáng đi theo lấy dao gọt hoa quả để “nghênh chiến”.

Tại phòng số 3, thấy Phùng Công Cường cầm dao bầu xông vào, Bùi Mạnh Cường dùng điếu cày đánh vào đầu đối phương. Bị tấn công, Cường dùng dao đâm một nhát vào bụng trái và nhiều nhát vào ngực, tay của Bùi Mạnh Cường.

Cùng lúc, Nguyễn Đình Tuấn cầm hai dao gọt hoa quả, Nguyễn Hữu Tài cầm dao bấm đâm nhiều nhát về phía Quách Xuân Thiện, khiến Thiện bị một vết thương ở hạ sườn phải. Sau đó, hai nhóm chạy ra ngoài, tiếp tục ném chai bia vào nhau.

Hậu quả, Bùi Mạnh Cường bị thương tích 58% (thấu bụng, thủng đại tràng, ruột non, rách mạc nối lớn); Quách Xuân Thiện bị thương tích 34% (thấu bụng, tổn thương mạc nối lớn tại đại tràng). Cáo trạng xác định các nạn nhân không tử vong nhờ được cấp cứu kịp thời.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đình Tuấn và Quách Xuân Thiện bỏ trốn; đến cuối năm 2025, cả hai ra đầu thú và bị tạm giam về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng. Một số đối tượng liên quan đã bị xét xử trước đó hoặc đang bị truy nã, nên CQĐT tách hồ sơ để xử lý sau.