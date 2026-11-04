Trong lúc truy đuổi, khống chế hai đối tượng tàng trữ ma túy, hai cán bộ CSGT Sơn La bị cắn vào cánh tay. Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La thông tin về vụ bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến đường tỉnh 108.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15/10, tại Km 67+100m đường tỉnh 108, thuộc bản Nà Hát (xã Mường Bám, tỉnh Sơn La), tổ công tác phát hiện Quàng Văn Trường (40 tuổi) và Lù Văn Trường (36 tuổi, cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện nghi vấn.

CSGT Sơn La truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy. Ảnh: CACC

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp xét nghiệm nhanh nước tiểu, hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.

Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ hai đối tượng, thu giữ một gói heroin cùng 16 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, Quàng Văn Trường và Lù Văn Trường khai nhận đã góp tiền mua số ma túy trên để sử dụng.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế hai đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, bị các đối tượng cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để thăm khám, điều trị.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.