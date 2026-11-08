Đồng Nai:

Từ vụ bắt giữ đối tượng Hiệp "đen", Công an Đồng Nai triệt phá đường dây giao dịch khoảng 14 tỷ đồng, triệu tập và bắt giữ 104 người.

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhóm mua bán ma túy do Nguyễn Đình Tin (39 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm) và Nguyễn Ngọc Tâm (53 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, hai nhóm này mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (35 tuổi, quê Đắk Lắk), còn gọi là Hiệp "nhóc", Hiệp "đen".

Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiệp thường mang theo súng quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Số ma túy và khẩu súng quân dụng. Ảnh: CACC

Khoảng 6h30 ngày 27/10, lực lượng công an bất ngờ khống chế, bắt giữ Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên ô tô gắn BKS giả tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Tang vật thu giữ gồm 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamine, 1.800 viên hồng phiến, một khẩu súng cùng 5 viên đạn. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 ô tô, 5 xe máy, 40 điện thoại di động và 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ các nhóm liên quan, tổng số người bị bắt giữ, triệu tập là 104 người.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, Hiệp và đồng phạm khai nhận, từ tháng 8 đến khi bị phát hiện, đường dây đã giao dịch khoảng 107kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến, tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.