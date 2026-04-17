Sáng 17/4, tại thôn Tây Đại (xã Hoằng Sơn), các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số. Từ kê khai biểu mẫu, nộp hồ sơ hành chính đến giải đáp vướng mắc, mọi thao tác đều được “cầm tay chỉ việc”. Hoạt động không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn giúp xóa bỏ rào cản công nghệ, đưa mục tiêu giảm nghèo thông tin trở nên cụ thể, gần gũi.

Thông qua hoạt động này, Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Hoằng Sơn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển chính quyền số, xã hội số trên địa bàn xã Hoằng Sơn.

Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2025–2030, xã Hoằng Sơn (đơn vị hành chính được sáp nhập từ các xã Hoằng Trinh, Hoằng Xuyên, Hoằng Cát và Hoằng Sơn cũ) đang tập trung phát triển hạ tầng và kỹ năng số. Mục tiêu đến cuối năm 2026, trên 70% người dân đạt chuẩn kỹ năng số cơ bản.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử. Hiện 100% cán bộ, công chức xử lý công việc trên môi trường mạng; hệ thống một cửa điện tử vận hành hiệu quả, cho phép người dân theo dõi, tra cứu hồ sơ minh bạch. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, qua đó góp phần giảm nghèo về nguồn lực.

Không dừng lại ở thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn len lỏi vào từng góc vườn, mảnh ruộng. Xã khuyến khích các hộ sản xuất, hợp tác xã ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trên các sàn thương mại điện tử. Việc đăng ký mã QR truy xuất nguồn gốc đã biến sản phẩm của Hoằng Sơn trở nên minh bạch. Bên cạnh đó, các tiện ích như VNeID, bảo hiểm xã hội số, sổ liên lạc điện tử hay hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được triển khai đồng bộ.

Trong thời gian tới, xã Hoằng Sơn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kiên trì mục tiêu xây dựng ba trụ cột: chính quyền số – kinh tế số – xã hội số. Việc giảm nghèo thông tin thông qua nâng cao kỹ năng số không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng để mỗi người dân Hoằng Sơn tự tin bứt phá vươn lên.